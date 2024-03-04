Зеленський зробив заяву щодо ситуації на кордоні з Польщею

Зеленський наголосив, що Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор

Зеленський: «Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі»

Україна та Польща мають нарешті знайти рішення для розблокування кордону. Ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі», – наголосив глава держави.

Однак, за словами Зеленського, Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, Польща зараз веде неофіційні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської «Зеленої угоди».

Нагадаємо, що Україна й Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.

До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.

Як повідомлялося, Євросоюз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.