Зеленський зробив заяву щодо ситуації на кордоні з Польщею
Зеленський: «Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі»
Україна та Польща мають нарешті знайти рішення для розблокування кордону. Ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
«Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі», – наголосив глава держави.
Однак, за словами Зеленського, Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор.
Як відомо, Польща зараз веде неофіційні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської «Зеленої угоди».
Нагадаємо, що Україна й Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.
До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.
Як повідомлялося, Євросоюз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.
До слова, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.
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