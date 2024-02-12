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Скільки поляків підтримують продовження пільг для українців: опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки поляків підтримують продовження пільг для українців: опитування
Кількість поляків, які підтримують надання допомоги біженцям, скоротилася більше ніж вдвічі
фото з відкритих джерел

Надання пільг українським біженцям підтримує лише кожен п’ятий поляк

Лише п’ята частина поляків виступають за те, щоб продовжувати пільги українським біженцям. Про це свідчать результати дослідження Варшавського університету, пише money.pl.

Продовження пільг для українців не підтримує більша частина польського суспільства. Згідно з опитуванням, більшість поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.

Зазначається, що порівняно з квітнем 2022 року тих, хто підтримував пільги українським біженцям, стало менше на 12%. Зараз ставлення поляків таке:

  • проти фінансування пільг для українських дітей виступають 53% респондентів;
  • не хочуть рівного доступу до соціальної допомоги 47% опитаних;
  • за припинення фінансування державою розміщення та харчування біженців з України – 44%;
  • підтримують надання пільг українцям – 21% опитаних.

У квітні 2022 року рівень підтримки програми уряду з допомоги українцям був значно вищий. Зокрема, пільги українцям підтримували 50% респондентів, а проти були лише 20%.

Продовження положень спецзакону про допомогу українцям у Польщі до 30 червня 2024 передбачає, що до того часу біженці з України можуть розраховувати на такі пільги за рахунок держави: харчування та проживання, медичне обслуговування, доступ до освіти та польських соціальних виплат – від 800 злотих (7490 грн) щомісяця на дітей, до 1000 злотих (9360 грн) при народженні дитини, 300 злотих (2807 грн) як одноразову допомогу.

Нагадаємо, Польща анонсувала несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін.

До слова, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

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Теги: Польща українці фінансування біженці пільги

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