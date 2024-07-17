Винищувачі F-16 для ЗСУ: міноборони Нідерландів повідомило гарну новину

На першому етапі Україна використає F-16 у якості ППО

Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Але деталі поки що розкривати не можна. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс в коментарі «Укрінформу».

«Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо», – наголосив чиновник.

За його словами, інформацію не можна розкривати, оскільки F-16 є ціллю Росії. Тому будь-які деталі можуть допомогти РФ.

Також Брекельманс наголосив, що українські пілоти швидко навчаються на F-16. Але точну кількість він не може сказати, оскільки це буде цінна інформація для росіян.

«Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'ять років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити досить складну систему. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Це справді щось визначне», – сказав він.

Міністр припустив, що на першому етапі Україна використатиме F-16 у якості ППО. Це буде пріоритетом.

Раніше повідомлялося, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.