Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Країни Європейського Союзу торік видали росіянам близько 541 тис. віз
фото з відкритих джерел

Нову стратегію буде представлено до кінця року

Європейська комісія підтвердила повідомлення у ЗМІ про те, що зараз триває робота над новою стратегією видачі віз громадянам РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта.

Зазначається, що нову стратегію буде представлено до кінця року. За даними речника, країни Європейського Союзу у 2023 році видали росіянам орієнтовно 571 тис. віз, у 2024 році – 541 тис. Даних за цей рік наразі немає. Для порівняння: у 2019 році ця цифра перевищувала 4 млн.

«У 2022 році угоду про спрощення візового режиму з Росією ми призупинили. Крім того, з 2022 року ми також прийняли чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам», – сказав він.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. Росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року.

Як повідомлялося, кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, зросла на 25% порівняно з показниками 2023 року. Країни Шенгенської зони видають дедалі більше віз росіянам.

До слова, Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців – лише у двох містах у Польщі.

Читайте також:

Теги: візи Єврокомісія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Сенцов воює від початку повномасштабного вторгнення
Сенцов отримав у війську нову посаду
Вчора, 17:54
Кількість виданих віз росіянам зростає
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
13 вересня, 03:39
Ворог атакував міст у Кременчуці
Окупанти обстріляли Кременчук: зафіксовано влучання
7 вересня, 04:21
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
3 вересня, 11:10
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну
28 серпня, 14:21
На лікуванні в Дніпрі перебуває військовий, який пережив російський полон
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)
26 серпня, 13:23
Українські захисники мають успіхи на Сході
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
23 серпня, 23:55
Пошкоджений автомобіль внаслідок ворожого обстрілу
У Нікополі рятувальники потрапили під обстріл росіян
19 серпня, 22:47
Коли росіяни приземлилися на Алясці, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою
Рубіо пояснив, чому США не посилює санкції проти Росії
17 серпня, 18:52

Політика

Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua