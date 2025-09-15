Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам

Нову стратегію буде представлено до кінця року

Європейська комісія підтвердила повідомлення у ЗМІ про те, що зараз триває робота над новою стратегією видачі віз громадянам РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта.

Зазначається, що нову стратегію буде представлено до кінця року. За даними речника, країни Європейського Союзу у 2023 році видали росіянам орієнтовно 571 тис. віз, у 2024 році – 541 тис. Даних за цей рік наразі немає. Для порівняння: у 2019 році ця цифра перевищувала 4 млн.

«У 2022 році угоду про спрощення візового режиму з Росією ми призупинили. Крім того, з 2022 року ми також прийняли чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам», – сказав він.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. Росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року.

Як повідомлялося, кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, зросла на 25% порівняно з показниками 2023 року. Країни Шенгенської зони видають дедалі більше віз росіянам.

До слова, Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців – лише у двох містах у Польщі.