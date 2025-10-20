Головна Країна Події в Україні
Створено Угруповання об'єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
фото: Офіс президента (ілюстративне)

У Силах оборони України відбулися структурні зміни

Зеленський провів Ставку, Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу, у ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил. «Главком» склав добірку новин 20 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів Ставку

У понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Головна тема – енергетика.

«Провів Ставку. Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури», – йдеться у заяві глави держави.

Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу

20 жовтня Рада ЄС узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу. Досягнення повної заборони планується до 1 січня 2028 року.

Запропонований регламент запроваджує юридично обов’язкову поетапну заборону імпорту як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, з повним забороною, що набере чинності з 1 січня 2028 року.

У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил

У Силах оборони України відбулися структурні зміни, в результаті яких створено нове Угруповання об’єднаних сил. Новим угрупованням майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Дніпро». Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території.

Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка першим заступником голови Державної прикордонної служби України.

Трамп зробив нові заяви про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти Росію у війні. «Вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще можуть перемогти», – сказав він.

Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко

Український музикант, учасник рок-гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко помер у віці 55 років. Що стало причиною раптової смерті наразі не відомо.

Теги: Володимир Зеленський ЗСУ Європейський Союз Держприкордонслужба

