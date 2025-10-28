Графіки відключень. Мовознавиця пояснила, чому такий вираз помилковий

Ольга Васильєва: «Загалом кальок із коренем -ключ- понад двадцять»

Мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови.

Васильєва зазначає, що в українській мові коректніше використовувати слова «вимикати» або «відʼєднувати» замість «відключати» чи «виключати». Вона підкреслює, що слова з коренем «ключ» (як-от «виключати» чи «відключати») мають більше ніж двадцять кальок, і всі вони є помилковими у контексті української мови.

Зокрема, словник пояснює, що «вимикати» означає «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою», тому електроенергію можна вимикати, а не відключати. Також «вимкнення» в українській мові не потребує уточнення, на відміну від кальки «відключення», де завжди виникає питання: «відключати що?».

Мовознавиця пропонує замість «графіка відключень» використовувати більш точний і природний варіант – «графік знеструмлень». У слові «знеструмлення» відразу зрозуміло, що саме вимикають (струм), без потреби в додаткових поясненнях.

Так, замість «графіків відключень» коректно вживати терміни «планові/аварійні знеструмлення» або «графіки знеструмлень».

