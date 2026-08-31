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Дрони атакували ключовий логістичний хаб Wildberries за Уралом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дрони атакували ключовий логістичний хаб Wildberries за Уралом
Єкатеринбурзький комплекс є одним із великих логістичних об’єктів Wildberries за Уралом
фото: соцмережі

Безпілотники атакували об’єкт маркетплейсу в Єкатеринбурзі, розташований приблизно за 2 тис. км від України

Дрони ватакували один з найбільших логістичних хабів російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі. Безпілотник упав неподалік складського комплексу, після чого в районі об’єкта пролунали вибухи. Відповідні кадри поширюються у мережі, пише «Главком».

За попередніми даними, один із дронів упав за кілька метрів від складських приміщень. Інформації про масштабні пошкодження самого хаба наразі немає. Окупанти офіційно не повідомляли про наслідки атаки для роботи комплексу.

Єкатеринбурзький об’єкт має важливе значення для логістики Wildberries за Уралом. Його площа становить близько 158 тис. квадратних метрів, а місткість – до 120 млн одиниць товару. Через комплекс проходять приймання, зберігання, сортування та подальший розподіл товарів, замовлених клієнтами маркетплейсу.

Об’єкт розташований у Єкатеринбурзі – одному з найбільших транспортно-логістичних центрів Росії. Звідси товари можуть направлятися до населених пунктів Уралу та інших регіонів країни. Саме тому проблеми з роботою такого хаба потенційно можуть впливати не лише на один склад, а й на значну частину логістичного ланцюга Wildberries.

Компанія раніше заявляла про плани розширення комплексу. Його площу планували збільшити приблизно до 220 тис. квадратних метрів, а потужності автоматизованої обробки – суттєво наростити. Таким чином, йдеться про один із ключових об’єктів розвитку логістичної мережі маркетплейсу в східній частині Росії.

Це не перший випадок, коли логістична інфраструктура Wildberries у Росії опиняється під атакою. Раніше безпілотники вже фіксували поблизу об’єктів компанії, зокрема в Єкатеринбурзі. В одному з випадків повідомлялося про займання на парковці біля складського комплексу. Атака на єкатеринбурзький хаб привертає увагу і через відстань від України. Єкатеринбург розташований приблизно за 2 тис. км від українського кордону.

Водночас наразі немає підтвердження, що логістичний центр зазнав критичних пошкоджень або що його роботу повністю зупинено. Наслідки атаки та можливий вплив на роботу Wildberries уточнюються. Варто нагадати, що понад 81% площі найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу вже не працює, однак два атаковані об'єкти продовжують роботу Українські удари з середини липня вивели з ладу вісім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Загальна площа непрацюючих об'єктів уже перевищила 1,3 млн кв. м.

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Теги: росія війна Wildberries

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