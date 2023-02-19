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Кадиров вирішив скласти конкуренцію Пригожину: у якій сфері змагатимуться

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кадиров вирішив скласти конкуренцію Пригожину: у якій сфері змагатимуться
Кадиров вирішив позмагатися з «дорогим братом» Євгеном Пригожиним
фото з відкритих джерел

І Кадиров, і Пригожин керують збройними угрупованнями, які діють значною мірою незалежно від російського військового командування

Президент Чеченської республіки у складі РФ Рамзан Кадиров заявив, що приватна військова компанія «Вагнер», яка воює разом з російською армією в Україні, досягла «разючих результатів» і висловив намір створити власну ПВК, щоб позмагатися з «дорогим братом» Євгеном Пригожиним. Як повідомляє Reuters, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Коли моя державна служба закінчиться, я маю серйозні плани скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, це буде успішно», – заявив Кадиров.

Така підтримка приватних військових компаній, які очільник Чечні назвав «необхідністю», пролунала на тлі намагання Кремля стримати надмірний політичний вплив Пригожина. Зокрема, йому наказано припинити публічну критику міністерства оборони, а російські державні ЗМІ отримали настанову припинити згадувати його ім’я та ПВК «Вагнера».

І Кадиров, і Пригожин керують збройними угрупованнями, які діють значною мірою незалежно від російського військового командування. Водночас обидва критично ставилися до військового керівництва російської армії.

Найманців ПВК «Вагнера» використовують у загарбницькій війні Росії проти України на передовій під час багатомісячного штурму українського міста Бахмут.

Пригожин, який провів останнє десятиліття Радянського Союзу у в'язниці за пограбування та шахрайство, роками був соратником Путіна. Він залучив найманців групи «Вагнера» воювати разом із російськими військовослужбовцями в Сирії та в конфліктах по всій Африці для просування геополітичних інтересів Росії.

Після багатьох років заперечень минулого року Пригожин визнав свої зв’язки з ПВК «Вагнер».

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров вкотре вибухнув погрозами «вбити Зеленського». Він навіть показав «трофейний пістолет», який нібито тримає спеціально для самогубства президента України Володимира Зеленського.

Також Кадиров обіцяв «дійти до Києва», якщо Путін дасть такий наказ.

До слова, невідомі отруїли топ-командира кадировців, причетного до багатьох звірств в Україні.

Теги: державна служба шахрайство Рамзан Кадиров пограбування Telegram ПВК Вагнера Бахмут

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