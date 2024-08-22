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Камала Гарріс випереджає Трампа серед жінок-виборців – The Hill

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Камала Гарріс випереджає Трампа серед жінок-виборців – The Hill
Гарріс випереджає колишнього презедента США на 13%
фото з відкритих джерел

Частина опитаних жінок у США підтримали віцепрезидентку

Згідно з новим опитуванням Economist/YouGov, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 13%. 51% опитаних жінок-виборців висловили підтримку Гарріс, тоді як Трампа підтримали 38%. Однак серед чоловіків-виборців Трамп має перевагу, хоча й незначну – лише на 7%. Про це пише The Hill. 

Після перемоги Трампа у 2016 році, жінки-виборці стали рушійною силою «блакитної хвилі» на проміжних виборах 2018 року та знову активізувалися після скасування справи Роу проти Вейда у 2022 році. Ця електоральна група залишається важливим фактором у президентській кампанії Гарріс.

Наразі опитування показують, що Гарріс має незначну перевагу в президентських перегонах на 3% серед зареєстрованих виборців: 46% проти 43% у Трампа. Віцепрезидентка демонструє стабільно кращі результати порівняно з чинним президентом Джо Байденом, який відставав від Трампа перед тим, як вирішив не брати участь у виборах.

Згідно з опитуванням, 70% демократів висловили значний ентузіазм щодо голосування за Гарріс, тоді як серед республіканців цей показник становить лише 60%.

Гарріс має сильнішу чисту прихильність з різницею між рейтингами прихильності та несприйняття на рівні мінус 1 бал, тоді як Трамп має мінус 10 балів. 

Опитування проводилося серед 1271 виборця з похибкою 3,1%.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс

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