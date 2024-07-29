Професор, який передбачив перемогу Байдена, зробив прогноз щодо виборів у США

Прогнозист виборів стверджує, що у Гарріс більше шансів на перемогу, ніж у Трампа

Професор Ліхтман: наступним президентом США стане Камала Гарріс

Перемогу на майбутніх виборах президента США з великою ймовірністю здобуде кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс, вважає американський професор Аллан Ліхтман, який прославився точністю своїх прогнозів. У соцмережі X аналітик написав, що остаточний результат обчислень за його системою з 13 питань із відповідями «так» чи «ні» буде опубліковано пізніше.

«Гарріс перемагає. (Вона набрала – «Главком») 8 «так» і 5 «ні», – підсумував політолог. «Я планую зробити свій офіційний прогноз у серпні після з’їзду Демократичної партії», – додав Ліхтман.

I plan to make my official prediction in August after the Democratic convention.

See my assessment below below on the 13 Keys Tracker on where The Keys stand NOW. Please listen to our LIVE show on 7–25–24, linked in the comments below, where we detail every Key. pic.twitter.com/pJpkpa3SzW — Allan Lichtman (@AllanLichtman) July 26, 2024

Формула «13 ключів до Білого дому» була розроблена Ліхтманом та відомим математиком Володимиром Кейлісом-Бороком у 1981 році. З того часу вона використовується для прогнозування результату президентських виборів у Сполучених Штатах із високим рівнем успіху.

Запитання враховують економічне становище країни, соціальне хвилювання, наявність скандалів та інші параметри. За цією формулою професор зумів передбачити перемогу на виборах чинного президента Штатів Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа.

Американський професор Аллан Ліхтман відомий своїми правдивими прогнозами щодо результатів виборів

Нагадаємо, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад 200 мільйонів доларів пожертв. Про це у заяві для ЗМІ в неділю, 28 липня, оголосив речник кампанії Майкл Тайлер, якого цитують Politico та ABC News.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.