Гарріс офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента

Під час Національного з’їзду Демократичної партії в Чикаго офіційно затвердили кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США від цієї партії

Національний з’їзд Демократичної партії, що відбувся у Чикаго, офіційно затвердив віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президента США від цієї політичної сили на майбутніх виборах у листопаді. Про це пише Abc News. У заході взяли участь понад 4000 делегатів.

«Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед», – цитує її слова ABC News.

Попередньо, під час віртуального голосування на початку серпня, Гарріс вже отримала підтримку більшості делегатів. Однак сьогодні процедура була повторена в урочистій обстановці, щоб офіційно оголосити результати.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер високо оцінив Гарріс, зазначивши, що для успіху її президентства знадобиться підтримка демократичної більшості в Сенаті. Він також висловив впевненість, що демократи збережуть свою перевагу над республіканцями в листопаді.

Варто зазначити, що за результатами опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, близько 48% дорослих американців позитивно ставляться до Камали Гарріс.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

До слова, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Про це пише газета Financial Times. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.