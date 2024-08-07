Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу
Волз вкотре повторив свою фразу, яка стала популярною, назвавши Венса та інших республіканців «дуже дивними»
фото: cnn.com

Гарріс та претендент на посаду віцепрезидента США вперше виступили на передвиборчому мітингу у Філадельфії

Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії, штат Пенсильванія. Про це повідомляє CNN.

Гарріс похвалила Волза, зазначивши, що він «буде готовий (до кампанії) у перший же день». Своєю чергою, Волз підкреслив, що розділяє з Гарріс демократичні цінності.

Він також викликав претендента на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса на дебати, заявивши, що «не може дочекатися, якщо він захоче піднятися з дивану і з'явитися».

Волз повторив свою популярну фразу, назвавши Венса та інших республіканців «дуже дивними».

«Я повинен сказати вам, вказати на одне моє спостереження, яке я зробив. Я просто повинен це сказати – ви це знаєте, ви це відчуваєте», – сказав він, розігріваючи натовп. 

За даними джерел медіаресурсу, Гарріс та Волз залишилися дуже задоволені мітингом.

«Ви бачили сьогоднішній вечір? Це було просто приголомшливо», – сказала Гарріс, розмовляючи телефоном після завершення заходу. Вона також похвалила Волза за його енергію.

Філадельфія стала стартовою точкою п’ятиденного туру Гарріс та Волза по різних штатах США.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Теги: партії дебати Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все залежати від того, наскільки Гарріс зможе переконати виборців, що її президентство стане рішучим
Чи стане Гарріс першою жінкою-президентом США?
23 липня, 09:29
«Путін дуже стурбований тим, що Камала Гарріс може стати президентом Америки»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
30 липня, 07:25
Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі
Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі Медіа
30 липня, 14:00
Республіканська партія США обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США
Politico: обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти стане катастрофою для України
16 липня, 05:19
Гарріс заявила, що буде балотуватися на пост президента США
Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США
21 липня, 23:32
Джонсон вважає, що Байден повинен негайно піти у відставку
Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
22 липня, 01:49
11 червня дружина нардепа Андрія Жупанина – Богдана, у своєму профілі в Instagram опублікувала спільну світлину з нардепом
Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)
22 липня, 22:25
Сара Вагенкнехт закликає різати витрати на Україну
ФРН лататиме дірку у бюджеті за рахунок витрат на Україну? Депутатка бундестагу зробила пропозицію
Вчора, 15:01
За словами депутата від партії СДПН, в його офіс здійснили чотири постріли
Берлінський офіс депутата Ларса Дюстергофта, обстріляли після критики Ізраїлю
Сьогодні, 01:40

Політика

Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу
Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу
Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском
Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском
Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп
Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп
США перекинули винищувачі на Близький Схід для захисту Ізраїлю
США перекинули винищувачі на Близький Схід для захисту Ізраїлю
Берлінський офіс депутата Ларса Дюстергофта, обстріляли після критики Ізраїлю
Берлінський офіс депутата Ларса Дюстергофта, обстріляли після критики Ізраїлю
У Франції вважають, що НАТО не зможе відреагувати на атаку Росії – Politico
У Франції вважають, що НАТО не зможе відреагувати на атаку Росії – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
51K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
17K
Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад
9518
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7975
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua