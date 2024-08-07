Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу

Волз вкотре повторив свою фразу, яка стала популярною, назвавши Венса та інших республіканців «дуже дивними»

Гарріс та претендент на посаду віцепрезидента США вперше виступили на передвиборчому мітингу у Філадельфії

Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії, штат Пенсильванія. Про це повідомляє CNN.

Гарріс похвалила Волза, зазначивши, що він «буде готовий (до кампанії) у перший же день». Своєю чергою, Волз підкреслив, що розділяє з Гарріс демократичні цінності.

Він також викликав претендента на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса на дебати, заявивши, що «не може дочекатися, якщо він захоче піднятися з дивану і з'явитися».

Волз повторив свою популярну фразу, назвавши Венса та інших республіканців «дуже дивними».

«Я повинен сказати вам, вказати на одне моє спостереження, яке я зробив. Я просто повинен це сказати – ви це знаєте, ви це відчуваєте», – сказав він, розігріваючи натовп.

За даними джерел медіаресурсу, Гарріс та Волз залишилися дуже задоволені мітингом.

«Ви бачили сьогоднішній вечір? Це було просто приголомшливо», – сказала Гарріс, розмовляючи телефоном після завершення заходу. Вона також похвалила Волза за його енергію.

Філадельфія стала стартовою точкою п’ятиденного туру Гарріс та Волза по різних штатах США.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.