Якою буде політика Гарріс і Трампа щодо України: аналіз Politico

Штаби Трампа і Гарріс все ще працюють над політикою щодо України

Що б не сталося в листопаді, підхід наступного президента США до війни Росії проти України визначатиме ширшу роль Америки у світі

Незалежно від того, хто займе Білий дім – кандидат від республіканців Дональд Трамп або можлива ставлениця демократів Камала Гарріс – наступному президентові доведеться набагато чіткіше визначати будь-яку участь США у російсько-українській війні з погляду американських інтересів. Про це пише Politico.

«На тлі політичних новин останніх кількох тижнів в обох таборах почалися більш жваві дебати. І ці закулісні дискусії означають, що погляди Трампа та Гарріс і, зрештою, їхня політика все ще змінюються. Очевидно, що для українців це має життєво важливе значення», – йдеться у публікації.

Автор публікації зазначає, що Трамп і його потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс «прагнутимуть швидкого припинення війни та скорочення підтримки України та НАТО з боку США, що, ймовірно, матиме катастрофічні наслідки для обох сторін».

Нинішня віцепрезидентка Гарріс «уособлює наступність епохи президента Джо Байдена і підтримуватиме Україну поетапними, нехай і великими пакетами допомоги, «стільки, скільки потрібно», за висловом її нинішнього боса (йдеться про Байдена, – «Главком»). Водночас, як йдеться у статті, розбіжності всередині Демократичної партії, а також між адміністрацією Байдена та проукраїнським табором у Вашингтоні, «серйозніші, ніж заявляється».

«На публіці українці та їхні союзники, а також більшість демократів загалом віддають належне Байдену за створення глобальної коаліції та безпрецедентну військову та економічну підтримку Києва», – пише Politico.

Утім видання визнає: Байден уповільнив постачання зброї Україні і ввів обмеження на її застосування через побоювання з приводу ескалації війни з Росією, яка має ядерну зброю.

«Ця обережність Байдена та його часта нерішучість протягом усієї війни заважали проведенню кампанії в Україні та діяли на нерви Києву», – зазначає видання.

У публікації наголошується, що, зрештою, «американські рішення щодо військової допомоги, політичні сигнали щодо будь-якого врегулювання та майбутня підтримка Києва та його відносин з Путіним вирішать, яку державу матимуть українці, якщо вона взагалі буде».

«Політика щодо України також стане лакмусовим папірцем для майбутньої зовнішньої політики США. Це буде найкращим сигналом, який ми отримаємо про підхід наступної адміністрації до НАТО, її зобов'язання перед іншими союзниками і, перш за все, про її позицію щодо дедалі агресивнішого Китаю», – резюмує Politico.

Нагадаємо, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах. Про це свідчать дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.