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Американці за лічені години зібрали рекордну суму для кампанії Камали Гарріс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американці за лічені години зібрали рекордну суму для кампанії Камали Гарріс
Камала Гарріс має шанси поборотись за крісло наступного президента США
фото із відкритих джерел

Американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для кампанії Камали Гарріс

Американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року. Про це пише NBC News.

Очікується, що кампанія Гарріс збере ще більше коштів. Фінансовий директор Biden Victory Fund Кріс Кордж заявив, що після рішення чинного президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, багато великих інвесторів почали йому дзвонити та пропонувати підтримати Камалу.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

«Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо», – сказала Камала Гарріс.

Вона додала, що «цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе». До того ж, усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс як кандидата в президенти від партії.

21 липня Байден повідомив про вихід із  президентських перегонів. При цьому американський лідер має намір залишатися на чолі Білого дому до кінця свого терміну. Водночас Байден заявив, що повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. За його словами, обрати її як віцепрезидента у 2020 році «стало його найкращим рішенням».

Як зазначає Politico, Джо Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як його в цьому переконали два найближчі радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах із Дональдом Трампом.

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Теги: вибори у США Камала Гарріс президент політика партії вибори

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