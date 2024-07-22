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Вибори в США: усі лідери Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибори в США: усі лідери Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс
Гарріс отримала «повну підтримку» як кандидат від партії
фото: Reuters

Камала Гарріс почала дзвонити демократам, щоб заручитися їхньою підтримкою

Усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс як кандидата в президенти від партії. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За даними агентства, лідери штатів провели телефонну зустріч у неділю після того, як Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру в президенти від партії.

Одне джерело стверджує, що Гарріс, яка зараз є віцепрезиденткою, отримала «повну підтримку» як кандидат від партії.

Як пише CNN, Камала Гарріс почала дзвонити демократам, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Водночас попри підтримку президента США Джо Байдена, залишається не ясним, чи стане Гарріс кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

Саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії: «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це».

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

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Теги: США вибори у США Камала Гарріс

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