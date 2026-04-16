Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство

За словами Бірола, без відновлення постачань зростуть ціни на бензин, газ і електроенергію
Блокування поставок пального через Ормузьку протоку може призвести до скасування авіарейсів у Європі найближчим часом

У країнах Європи залишилося запасів авіаційного пального приблизно на шість тижнів. Про це в інтерв’ю Associated Press заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, повідомляє «Главком».

Бірол назвав перекриття постачання нафти, газу та інших життєво важливих ресурсів через Ормузьку протоку «найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися». «Зараз ця ситуація, дійсно, є критичною, і це матиме серйозні наслідки для світової економіки. І чим довше це триватиме, тим гірше це буде для економічного зростання та інфляції у всьому світі», – сказав він.

За словами посадовця, наслідками стануть вищі ціни на бензин, газ та електроенергію. Він додав, що економічні труднощі відчуватимуться нерівномірно, і «країни, які постраждають найбільше, не будуть тими, чий голос часто чуємо».

«Це будуть переважно країни, що розвиваються. Бідніші країни Азії, Африки та Латинської Америки. Деякі країни можуть бути багатшими за інші. Деякі країни можуть мати більше енергоресурсів, ніж інші, але жодна країна, жодна країна не захищена від цієї кризи», – зазначив глава МЕА.

Бірол попередив, що без відновлення роботи водного шляху запаси деяких нафтопродуктів можуть вичерпатися. У Європі, за його словами, «незабаром ми почуємо новину про те, що деякі рейси з міста А до міста Б можуть бути скасовані через брак авіаційного пального».

Очільник МЕА також виступив проти так званої системи «платного проїзду», яку Іран застосував до деяких суден, дозволяючи їм пропливати через протоку за певну плату. Він зазначив, що якщо дозволити, щоб це стало постійною практикою, виникне ризик створення прецеденту, який потім може бути застосований до інших водних шляхів, включаючи життєво важливу Малаккську протоку в Азії. «Якщо ми змінимо це один раз, може бути важко повернути все назад», – сказав він.

Бірол зазначив, що понад 110 танкерів з нафтою та понад 15 суден, завантажених скрапленим природним газом, чекають у Перській затоці і могли б допомогти пом’якшити енергетичну кризу, якби їм вдалося пройти через Ормузьку протоку.

Однак навіть за умови укладення мирної угоди між США та Іраном, через удари по енергетичних об’єктах у регіоні Перської затоки може минути багато місяців, перш ніж вдасться відновити довоєнні обсяги виробництва нафти і нафтопродуктів. «У регіоні пошкоджені понад 80 ключових об’єктів. І з цих 80 понад третина зазнала серйозних або дуже серйозних пошкоджень», – додав Бірол.

Нагадаємо, військова операція Сполучених Штатів проти Ірану спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час. Для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися щонайменше пів року.

Читайте також

Початковий етап постачання продукції сфокусовано на безпілотниках, розроблених передовими підприємствами ВПК України
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
Сьогодні, 14:12
Мадяр перервав 16-річну епоху правління Орбана в Угорщині
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
13 квiтня, 15:01
Металургійна галузь України залишається одним із ключових донорів українського бюджету
«Метінвест» скоротив збитки: оприлюднено фінзвіт за 2025 рік
13 квiтня, 11:35
На українських АЗС ціни на пальне фактично не змінилися порівняно з минулим днем
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
5 квiтня, 06:57
Ціни на бензин А-95 та А-95+ не змінились
Ціни на пальне 28 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
28 березня, 07:42
Олексій Соболев наголосив, що обмеження цін на паливо призвело б до дефіциту та ринкових спотворень
Рекордні ціни на бензин. Мінекономіки пояснило, навіщо потрібен кешбек на пальне
27 березня, 11:27
Пекін є другим найбільшим експортером добрив у світі та входить до числа ключових постачальників авіаційного палива
Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході
20 березня, 19:43
У періоди дефіциту газ на ринку дорожчає дуже швидко
Війна в Ірані може зробити наступну зиму в Україні ще складнішою
17 березня, 17:57
Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці
Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці
17 березня, 00:57

Економіка

Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство
Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство
Іспанія закупила рекордну партію російського газу
Іспанія закупила рекордну партію російського газу
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
