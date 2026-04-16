Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство

Блокування поставок пального через Ормузьку протоку може призвести до скасування авіарейсів у Європі найближчим часом

У країнах Європи залишилося запасів авіаційного пального приблизно на шість тижнів. Про це в інтерв’ю Associated Press заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, повідомляє «Главком».

Бірол назвав перекриття постачання нафти, газу та інших життєво важливих ресурсів через Ормузьку протоку «найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися». «Зараз ця ситуація, дійсно, є критичною, і це матиме серйозні наслідки для світової економіки. І чим довше це триватиме, тим гірше це буде для економічного зростання та інфляції у всьому світі», – сказав він.

За словами посадовця, наслідками стануть вищі ціни на бензин, газ та електроенергію. Він додав, що економічні труднощі відчуватимуться нерівномірно, і «країни, які постраждають найбільше, не будуть тими, чий голос часто чуємо».

«Це будуть переважно країни, що розвиваються. Бідніші країни Азії, Африки та Латинської Америки. Деякі країни можуть бути багатшими за інші. Деякі країни можуть мати більше енергоресурсів, ніж інші, але жодна країна, жодна країна не захищена від цієї кризи», – зазначив глава МЕА.

Бірол попередив, що без відновлення роботи водного шляху запаси деяких нафтопродуктів можуть вичерпатися. У Європі, за його словами, «незабаром ми почуємо новину про те, що деякі рейси з міста А до міста Б можуть бути скасовані через брак авіаційного пального».

Очільник МЕА також виступив проти так званої системи «платного проїзду», яку Іран застосував до деяких суден, дозволяючи їм пропливати через протоку за певну плату. Він зазначив, що якщо дозволити, щоб це стало постійною практикою, виникне ризик створення прецеденту, який потім може бути застосований до інших водних шляхів, включаючи життєво важливу Малаккську протоку в Азії. «Якщо ми змінимо це один раз, може бути важко повернути все назад», – сказав він.

Бірол зазначив, що понад 110 танкерів з нафтою та понад 15 суден, завантажених скрапленим природним газом, чекають у Перській затоці і могли б допомогти пом’якшити енергетичну кризу, якби їм вдалося пройти через Ормузьку протоку.

Однак навіть за умови укладення мирної угоди між США та Іраном, через удари по енергетичних об’єктах у регіоні Перської затоки може минути багато місяців, перш ніж вдасться відновити довоєнні обсяги виробництва нафти і нафтопродуктів. «У регіоні пошкоджені понад 80 ключових об’єктів. І з цих 80 понад третина зазнала серйозних або дуже серйозних пошкоджень», – додав Бірол.

Нагадаємо, військова операція Сполучених Штатів проти Ірану спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час. Для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися щонайменше пів року.