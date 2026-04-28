Карні створює суверенний фонд Канади для захисту економіки від впливу США

Фонд фокусуватиметься на масштабних внутрішніх проектах

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запуск державного інвестиційного фонду, аналогічного до тих, що існують у великих нафтовидобувних країнах на кшталт Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Головною метою створення суверенного фонду добробуту є зменшення економічної залежності Оттави від Вашингтона на тлі торговельної війни з адміністрацією президента Трампа. Фонд фокусуватиметься на масштабних внутрішніх проектах: розбудові портів, трубопроводів, ядерної енергетики та високошвидкісних залізниць.

Нова структура працюватиме як приватна компанія з незалежним управлінням, а інвестувати в неї зможуть як професійні гравці ринку, так і пересічні громадяни. Карні наголосив, що канадці вперше зможуть не лише фінансувати інфраструктуру, а й отримувати прямі дивіденди від її прибутковості. Початковий капітал фонду складе 25 млрд канадських доларів (близько 18 млрд доларів США), що значно менше за активи норвезького гіганта, проте очікується його швидке зростання за рахунок реінвестування прибутків.

На відміну від Норвегії, де фонд наповнюється нафтовими доходами, Канада стикається з юридичними особливостями: права на надра належать провінціям, а не федеральному уряду. Наприклад, провінція Альберта має власний фонд з активами у 32 млрд доларів. Хоча Марк Карні поки не розкрив точних джерел початкового фінансування, його ініціатива є частиною стратегії із залучення 1 трлн канадських доларів інвестицій протягом десятиліття. Наразі широку готовність вкладатися в канадську економіку вже висловили Катар, Індія та ОАЕ.

Представляючи проект у музеї науки і техніки, Карні провів історичну паралель із будівництвом Канадської Тихоокеанської залізниці у XIX столітті. Тоді країна також протистояла економічній депресії та загрозам суверенітету з боку США, об’єднавши державні та приватні зусилля. Прем'єр запевнив, що уряд врахував помилки минулого і зробить роботу нового фонду прозорою, спираючись на досвід приватного підприємництва для зміцнення «економічної тканини» сучасної Канади.

Як повідомлялося, відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.