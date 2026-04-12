Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів

Надія Карбунар
Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату
Конфлікт на Близькому Сході посилив позиції Москви і Пекіна, тоді як США та їх союзники зазнали втрат

Після 40 днів бойових дій на Близькому Сході США та Іран оголосили про крихке двотижневе перемир’я, однак його стабільність залишається під питанням. Попри гучні заяви Дональда Трампа про «повну перемогу», експерти все частіше ставлять під сумнів реальні результати цієї війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі dailymail.

Росія та Китай – серед головних переможців

На тлі конфлікту виграли геополітичні конкуренти США – Росія та Китай. Через війну Вашингтон був змушений частково послабити санкції проти російської нафти, що дало Кремлю додаткові економічні ресурси на тлі війни проти України.

Китай, своєю чергою, зміцнив позиції як ключовий дипломатичний гравець. Пекін активно сприяв досягненню перемир’я та посилив свій вплив у регіоні, зокрема через енергетичні домовленості з Іраном.

Іран зберіг позиції попри удари

Хоча Іран зазнав значних втрат, включно з ударами по військовій інфраструктурі, режим зберігся. Країна все ще має значні запаси ракет і зберігає потенціал для подальшого розвитку ядерної програми.

Крім того, Тегеран фактично отримав нові важелі впливу – контроль над проходом через Ормузьку протоку, якою транспортується близько 20% світових енергоносіїв.

Хто ще у виграші

Серед бенефіціарів також опинилися Норвегія та Канада, які прагнуть скористатися енергетичною кризою та збільшити постачання нафти і газу до Європи та Азії.

Пакистан виступив ключовим посередником у переговорах між США та Іраном, що також підвищило його дипломатичну вагу.

США, НАТО та Європа – серед тих, хто програв

Попри військову перевагу, США зіткнулися з економічними наслідками війни. Зростання цін на енергоносії спричинило інфляцію та невдоволення всередині країни. Рейтинг Трампа впав, а сама війна викликала розкол у суспільстві.

Крім того, конфлікт оголив обмеженість впливу США: Іран не був остаточно послаблений і продовжує демонструвати військові можливості.

Серйозні наслідки відчуло і НАТО. Напруження між США та союзниками зросло, а погрози Вашингтона скоротити військову присутність у Європі ставлять під сумнів майбутнє Альянсу.

Європейські країни також постраждали від енергетичної кризи – зростання цін на газ і електроенергію вже б’є по економіках та домогосподарствах.

Інші втрати

Ізраїль, який активно підтримував початок війни, не досяг ключових цілей, зокрема зміни режиму в Ірані.

Ліван зазнав одних із найбільших людських втрат через бойові дії – тисячі загиблих і поранених, сотні тисяч переміщених осіб.

Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату. Натомість вона посилила позиції їхніх геополітичних суперників – насамперед Росії та Китаю – і загострила глобальні економічні та безпекові ризики.

Нагадаємо, військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. 

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Читайте також

Ірина Федишин показала колону автівок, які вона придбала для ЗСУ
Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео)
12 березня, 18:43
Через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України
Трамп втрачає інтерес до війни в Україні – FT
15 березня, 21:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 786 танків
Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 березня, 07:02
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
22 березня, 05:17
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про ризики для соціальної згуртованості
Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині
27 березня, 21:39
Трамп посилив тиск на уряд і допустив нові звільнення
Трамп анонсував кадрові зміни в адміністрації США
3 квiтня, 08:17
Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
4 квiтня, 07:25
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
7 квiтня, 21:28

Політика

Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
Трамп пригрозив заблокувати Ормузьку протоку
Трамп пригрозив заблокувати Ормузьку протоку
В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан
В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан
Більше половини угорців віддали свій голос на парламентських виборах
Більше половини угорців віддали свій голос на парламентських виборах
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
