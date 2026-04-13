Правляча партія Канади підтримала скасування віз для українців

Ліберальна партія офіційно підтримала безвіз для України ще на зʼїзді в 2016-му році

Політики закликали уряд Канади скасувати візи для українців, які приїжджають на короткий термін

Канадська правляча Ліберальна партія підтримала резолюцію про скасування віз для короткострокових поїздок українців до Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт політсили.

Політики закликали уряд Канади скасувати вимогу наявності візи відвідувача для громадян України, які подорожують країни на короткий термін (90 днів протягом шести місяців), відповідно до політики європейських партнерів.

Натомість пропонується зобовʼязати українців, що хочуть приїхати до Канади, отримувати електронну візу. Це правило наразі діє для громадян держав ЄС. «Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобовʼязання підтримувати Україну й демократичні цінності», – вказано в резолюції.

Партійний з'їзд лібералів, з яких наразі сформований чинний уряд Канади, відбувається раз на два роки. На таких зборах визначаються пріоритети у роботі політсили та стратегія її розвитку на цей час. Цього року з'їзд проходив у Монреалі.

Ліберальна партія підтримала безвіз для України ще на зʼїзді у 2016-му році, однак досі його запроваджено не було.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив реформу, яка дає змогу тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокове перебування в Шенгенській зоні. Раніше повідомлялося, що Рада Євросоюзу остаточно затвердила посилення механізму призупинення безвізу.

До слова, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.