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Кандидат у віцепрезиденти США Волз погодився провести дебати з соратником Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидат у віцепрезиденти США Волз погодився провести дебати з соратником Трампа
Раніше Джей Ді Венс (ліворуч) заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві
колаж: glavcom.ua

Ймовірно, дебати між кандидатами у віцепрезиденти США від демократів та республіканців відбудуться 1 жовтня

Кандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тім Волз заявив, що погодився провести дебати зі своїм суперником-республіканцем Джей Ді Венсом 1 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

CBS News заявляв, що запропонував чотири дати для дебатів: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня і 8 жовтня.

«Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня», – сказав Венс Fox News, відповідаючи на запитання про дебати. Також кандидат у віцепрезиденти від республіканців додав, що хотів би провести дебати з Волзом не один раз.

Зустріч Венса з Волзом відбудеться після дебатів кандидатів у президенти США. Очікується, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс та її республіканський суперник Дональд Трамп проведуть дебати на ABC News 10 вересня.

Трамп також заявляв, що прийняв пропозиції щодо дебатів від Fox News на 4 вересня і NBC News на 25 вересня. Гарріс та її кампанія повідомили, що спочатку візьмуть участь у дебатах 10 вересня, перш ніж погоджуватися на будь-які інші можливі дати.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, однак після його офіційної номінації.

Натомість 10 вересня на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

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Теги: вибори у США дебати

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