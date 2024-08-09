Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News

Дебати відбудуться 10 вересня

10 вересня на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів. Про це повідомляє сторінка телеканалу ABC News у соцмережі Х.

Дебати обіцяють стати важливою платформою для обговорення ключових політичних питань та представлення виборцям своїх позицій і планів на майбутнє.

«Дебати кандидатів у президенти, які пройшли відбір, відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Віцепрезидент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що дебати привернуть велику увагу як американських, так і міжнародних глядачів, адже вони можуть стати вирішальними для формування політичних уподобань виборців у передвиборний період.













Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.