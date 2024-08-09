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Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News
Кандидати у презеденти США зустрінуться на дебатах
Фото з відкритих джерел

Дебати відбудуться 10 вересня

10 вересня  на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів. Про це повідомляє сторінка телеканалу ABC News у соцмережі Х.

Дебати обіцяють стати важливою платформою для обговорення ключових політичних питань та представлення виборцям своїх позицій і планів на майбутнє.

«Дебати кандидатів у президенти, які пройшли відбір, відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Віцепрезидент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що дебати привернуть велику увагу як американських, так і міжнародних глядачів, адже вони можуть стати вирішальними для формування політичних уподобань виборців у передвиборний період.
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

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До слова,Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском
Теги: президент дебати соцмережі

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