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Гарріс випереджає Трампа у п’яти з семи ключових штатів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарріс випереджає Трампа у п’яти з семи ключових штатів
5% виборців ще не визначилися, зп еого віддадуть свої голоси
фото з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування за Камалу Гарріс готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт.

За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Загалом Гарріс незначно випереджає Трампа в п’ятьох з семи ключових штатів. У свою чергу експрезидент США випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона зменшила свій відрив у шість пунктів у цьому штаті.

У штаті Джорджія в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки (по 48%).

Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа на два пункти в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на один пункт.

Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа у сым пунктів у штаті в травні, і обганяє його на один бал в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на три бали.

Нагадаємо, 10 вересня  на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

Раніше Камала Гарріс випереджала свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.

До слова, Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє.

Читате також: Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
 

 

Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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