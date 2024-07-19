Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня

Байден заявив, що з нетерпінням чекає на повернення до передвиборчої кампанії щоб викривати загрозу порядку денного Трампа

Президент США Джо Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня. Про це пише ABC News.

«Я з нетерпінням чекаю повернення на «передвиборчу стежку» наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу порядку денного Дональда Трампа, одночасно обстоюючи своє бачення Америки: де ми збережемо нашу демократію, захистимо наші права та свободи та створимо можливості для кожного», – сказано у заяві президента США.

Байден розкритикував Трампа, який у 90-хвилинній промові «зосереджувався на власних претензіях, не маючи жодного плану, як об'єднати нас, і жодного плану, як покращити життя людей, що працюють» .

«Похмуре бачення Дональдом Трампом майбутнього – це не те, ким ми є як американці. Разом, як партія і як країна, ми можемо і переможемо його на виборах», – вважає чинний президент.

Нагадаємо, передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах. Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC.

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.