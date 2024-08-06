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Вибори у США: Венс викличе кандидата у віцепрезиденти від демократів на дебати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори у США: Венс викличе кандидата у віцепрезиденти від демократів на дебати
Венс (ліворуч) сказав, що «безумовно хоче провести дебати» з Тімом Волзом
колаж: glavcom.ua

Дебати ймовірно відбудуться після того, як Демократична партія офіційно номінує Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, однак після його офіційної номінації. Про це соратник Трампа заявив в інтерв’ю CNN.

Венс сказав, що «безумовно хоче провести дебати» з Тімом Волзом, але після того, як Демократична партія офіційно номінує його кандидатом у віцепрезиденти. Це має статись на з’їзді 19-22 серпня.

«Чи здивує мене, якщо демократи ще раз підмінять кандидатуру – ні, не здивує. Тому ми почекаємо, поки вони фактично висунуть Камалу Гарріс і Тіма Волза, перш ніж проводити дебати. А потім, звичайно, ми хочемо провести серйозні дебати», – пояснив республіканець.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз.

Волз зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.

За останній тиждень ймовірний кандидат у віцепрезиденти виступив з кількома пам'ятними заявами проти республіканців, хоча його найпомітнішим внеском стала рішучість затаврувати Республіканську партію, особливо її президентський список колишнього президента Дональда Трампа і сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Волз назвав цей дует «дивними хлопцями», перш ніж висвітлити їхню політичну програму.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзом.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп дебати вибори у США

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