Трамп хоче скасувати дебати – Гарріс

Вона зазначила, що виборці заслуговують побачити їхній передвиборчий діалог і вона до нього готова

Віцепрезидентка США заявив, що Трамп не хоче йти на дебати

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп передумав проводити дебати з чинною віцепрезиденткою і потенційною суперницею від демократів Камалою Гарріс. Про це Гарріс повідомила 25 липня у Twitter.

«Трамп погодився на дебати 10 вересня. Тепер, схоже, він«дав задній хід», – написала Гарріс.

Trump agreed on a September 10th debate.



It now appears he's backpedaling.



Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.



I'm ready. So let's go. — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

Спочатку Трамп заявив про готовність до кількох дебатів, зокрема планував провести їх 10 вересня на телеканалі ABC. Проте тепер, як зазначила Гарріс, Трамп «дав задній хід» щодо цих дебатів.

Гарріс підкреслила, що виборці заслуговують на можливість побачити їхній передвиборчий діалог і запевнила, що вона готова до дебатів.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.