Кандидат Гарріс у віцепрезиденти США: як Тім Волз ставиться до України

Волз зажди був на стороні українців

Оксана Маркарова підкреслила, що Тім Волз завжди був на стороні України, зокрема, в часи кризи з РФ. У 2022 році губернатор Волз ініціював припинення всіх контрактів державних компаній Міннесоти з Росією. Нещодавно він підписав меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною, що стало ще одним підтвердженням.

«Ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України», – розповіла Маркарова.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден висловив схвалення вибору Камалі Гарріс, відзначаючи Тіма Волза як «сильного, принципового та ефективного лідера».

До слова, кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзом.