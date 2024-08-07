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Кандидат Гарріс у віцепрезиденти США: як Тім Волз ставиться до України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кандидат Гарріс у віцепрезиденти США: як Тім Волз ставиться до України
У Міннесоті політика губернатора Волза допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію
фото: online.ua

Волз зажди був на стороні українців

Оксана Маркарова підкреслила, що Тім Волз завжди був на стороні України, зокрема, в часи кризи з РФ. У 2022 році губернатор Волз ініціював припинення всіх контрактів державних компаній Міннесоти з Росією. Нещодавно він підписав меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною, що стало ще одним підтвердженням. 

«Ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України», – розповіла Маркарова.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден висловив схвалення вибору Камалі Гарріс, відзначаючи Тіма Волза як «сильного, принципового та ефективного лідера». 

До слова, кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзом.

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Теги: вибори Меморандум партії президент дебати Оксана Маркарова Камала Гарріс перемога

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