Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7454 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од.,
- артилерійських систем – 12472 (+30) од.,
- РСЗВ – 1066 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 797 (+1) од.,
- літаків – 350 (+1) од.,
- гелікоптерів – 325 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.,
- підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од.,
- спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 12 травня:
- У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ судна прохід Керченською протокою не здійснювали.
Нагадаємо, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні.
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