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Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 809-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу  ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од.,
  • артилерійських систем – 12472 (+30) од.,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 797 (+1) од.,
  • літаків – 350 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.,
  • підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).
Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року
Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 12 травня:

  • У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ судна прохід Керченською протокою не здійснювали.

Активність флоту окупантів станом на 12 травня
Активність флоту окупантів станом на 12 травня
інфографіка: Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти війна фронт втрати ворог

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