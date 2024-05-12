Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 809-й день повномасштабної війни в Україні

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,

танків ‒ 7454 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од.,

артилерійських систем – 12472 (+30) од.,

РСЗВ – 1066 (+2) од.,

засоби ППО ‒ 797 (+1) од.,

літаків – 350 (+1) од.,

гелікоптерів – 325 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),

крилаті ракети ‒ 2194 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.,

підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од.,

спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).

Втрати Росії у війні на 12 травня 2024 року інфографіка: Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 12 травня:

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ судна прохід Керченською протокою не здійснювали.

Активність флоту окупантів станом на 12 травня інфографіка: Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні.