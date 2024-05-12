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Що буде із працевлаштуванням українців у Німеччині: Шольц зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що буде із працевлаштуванням українців у Німеччині: Шольц зробив заяву
Шольц заявив, що українцям з посвідкою на проживання та з офіційним працевлаштуванням у Німеччині нічого загрожує
фото: btc-echo.de

Канцлер закликав українців працевлаштовуватись

Українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишатися в Німеччині. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет RND, передає DW.

«Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання», – зазначив канцлер.

Канцлер закликав українців працевлаштовуватись. «Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці», – додав Шольц. 

Нагадаємо, німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель».

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина українці біженці

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