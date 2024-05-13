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Як німці ставляться до загроз нападу з боку Росії: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як німці ставляться до загроз нападу з боку Росії: дані опитування
Німці висловили свою думку щодо можливого нападу Росії
фото із відкритих джерел

Westfalen-Blatt: кожен другий житель ФРН не вірить у плани Росії щодо нападу на країни НАТО

Населення Німеччини не сприймає серйозно загрозу нападу Росії на територію НАТО, принаймні цього десятиліття. Про це пише Westfalen-Blatt, посилаючись на дані нового опитування YouGov на замовлення Німецького агентства преси.

Пересічні жителі Німеччини всупереч риториці політиків Європи вважають малоймовірним напад Росії на країни НАТО.  Відповідно до даних опитування, 36% громадян Німеччини вважають ймовірним або певною мірою ймовірним напад окупантів на їхню державу, яка входить до альянсу НАТО, до 2030 року. 

Майже половина дорослих німців – 48% – вважають такий сценарій малоймовірним або скоріше малоймовірним. 15% учасників репрезентативного опитування не знали відповіді на запитання, наскільки ймовірним буде напад Росії на державу НАТО до 2030 року. 

Крім того, опитування показало, що лише 2% респондентів вважають збройні сили Німеччини добре підготовленими до захисту країни. 39% жителів країни визнали стан збройних сил ФРН незадовільним. Загалом в опитуванні взяли участь 2 146 громадян Німеччини віком від 18 років. Дослідження проводилось із 3 по 8 травня.

Як нагадало видання, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив в інтерв’ю в лютому, що російський президент Володимир Путін хоче відновити Велику Росію в межах колишнього Радянського Союзу, Російську світову імперію, в якій він буде правити як цар. «Якщо Путін не програє війну в Україні, ми повинні очікувати, що він також простягне руку до Республіки Молдова або країн Балтії», – сказав колишній зовнішньополітичний радник колишнього німецького канцлера Ангели Меркель.

Міністр оборони Борис Пісторіус у травневому ток-шоу заявив, що Росія виробляє зброю та боєприпаси у більшій кількості, аніж необхідно для ведення агресивної війни проти України.

До слова, депутати, що входять до низки німецьких політичних партій, зокрема й урядущої Вільної демократичної партії (ВДП) та Союзу 90 («Зелені») вважають, що країни НАТО мають застосувати свої системи протиповітряної оборони для захисту заходу України. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на газету FAZ.

Ідею вперше висловили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус. На думку Ланґе, системи ППО, розташовані на східних кордонах Альянсу, дозволили б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО.

Читайте також: Німеччина видала план нападу Росії: видання Bild описало чотири можливі етапи
Теги: НАТО Олаф Шольц боєприпаси напад путін Німеччина росія

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