Справа про хабар Головка: адвокати шукають помилки у звинуваченнях НАБУ

Головко є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з 2002 року

Юристи переконують, що голову Тернопільської облради навмисно втягнули в оборудку

Адвокати, які представляють інтереси спійманого на хабарі голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, спробували вказати на помилки НАБУ при розгляді запобіжного заходу їхньому клієнту. Йдеться у повідомленні адвокатського об’єднання «Barristers».

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Зокрема, у висновку адвокатів зазначається, що «У справі відсутні докази висунення вимоги надання неправомірної вигоди Головку. Натомість, суб’єкт приватного сектору цілеспрямовано пішов на співробітництво з НАБУ, будучи повідомленим про заборону провокування вчинення злочину. Даний суб’єкт у комунікації їз третіми особами системно створював необхідність затягування в комунікацію Головком», – йдеться у висновках адвокатів.

Також вказується, що ініціатором розмов і зустрічей голова Тернопільської обласної ради ніколи не був. А, мовляв, його навмисно втягнули в оборудку та виставили винним.

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Зокрема у висновку адвокатів Головка зазначається:

На зустрічах обговорювали законну господарську діяльність та організацію волонтерства, а саме: передачу грошей, купівлю автомобілів, бронежилетів та багато іншого, що зафіксовано в матеріалах Поряд із цим, суб’єкт приватного сектору своїми діями створив у комунікації з третіми особами враження, що Головко М. Й. причетний до певних незаконних дій, пов’язаних із вимаганням неправомірної вигоди Після створення всіх описаних обставин, суб’єкт приватного сектору під виглядом передачі волонтерської допомоги, сам ініціював зустріч із Головко М. Й. та спровокував передачу грошових коштів під створену провокацію із третіми особами.

В результаті: обрано запобіжний захід і зменшено розмір застави з 13 млн. до 800 тис.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Також Національне антикорупційне бюро оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 млн грн хабаря.

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28 червня, Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.