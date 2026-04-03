Келлог запропонував створити альтернативу НАТО за участю України

Кіт Келлог зауважив, що Україна довела свою ефективність як хороший союзник

Відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог виступив із різкою критикою НАТО, назвавши Альянс «боягузливим» через неспроможність ефективно реагувати на сучасні глобальні загрози, зокрема конфлікт в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

На думку генерала, Сполученим Штатам варто розглянути можливість виходу з організації, скориставшись статтею 13 Північногоатлантичного договору, та зосередитися на побудові нової оборонної системи з більш рішучими партнерами.

У межах нової конфігурації союзників Келлог бачить країни, які реально готові до боротьби та довели свою ефективність. До цього переліку він включив Польщу, Японію, Австралію, оновлену Німеччину та окремо виділив Україну, назвавши її надійним та дієвим союзником.

Інші впливові американські політики, зокрема колишній держсекретар Майк Помпео та експосадовиця Радбезу Вікторія Коутс вважають стан справ у нинішньому Альянсі «жахливим».

На переконання прихильників реформи, НАТО продемонструвало свою «незначність», не зумівши адекватно впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Як приклад успішної альтернативи наводиться співпраця США з Ізраїлем, що доводить можливість досягнення стратегічних цілей із вмотивованими партнерами поза межами застарілих та громіздких міжнародних структур. Таким чином, Вашингтону пропонують фундаментально переглянути список союзників, на яких можна покластися у критичних місіях.

Як відомо, президент Дональд Трамп озвучив погрозу припинити членство США в НАТО. Причиною стала відмова європейських союзників задіяти флот для розблокування Ормузької протоки. Попри радикальність заяви, юридична можливість одностороннього виходу президента з Альянсу залишається предметом дискусій.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що серйозно розглядає ймовірність виходу Сполучених Штатів з НАТО через те, що Альянс відмовився приєднатись до війни проти Ірану.

За словами Трампа, НАТО – це «паперовий тигр», додавши, що вихід США з угоди про оборону тепер «не підлягає перегляду».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.