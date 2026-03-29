Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Справжня причина, через яку Україна досі не в Альянсі, – це болісні імперські фантазії людини в Кремлі

Україна і НАТО ніколи не були такими близькими, ні в плані політичної взаємодії, ні практичного співробітництва, а діалог не був таким інтенсивним і заснованим на довірі, як зараз. Однак є сила, яка надійно продовжує утримувати Україну поза Альянсом. Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі The Telegraph. Видання зазначило, що Україні постійно доводиться вигадувати формати та приводи, щоб донести свою позицію до союзників і краще зрозуміти їхні підходи. Однак є низка країн, які вже психологічно сприймають Україну як члена НАТО і самі пропонують постійний зв'язок або навіть координацію.

Але, як зазначило видання, справжня причина, через яку Україна досі не в Альянсі, – це болісні імперські фантазії людини в Кремлі, які десятиліттями змушували союзників відкидати саму ідею членства України в НАТО.

«Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому – це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати», – написало видання.

Ця конструкція ґрунтується на трьох міфах, які Росія успішно впровадила в багатьох столицях світу. По-перше, міф про те, що Москві обіцяли – НАТО не розширюватиметься, бо присутність НАТО біля кордонів Росії нібито загрожує її безпеці. Насправді – ні. Останній лідер СРСР, якому це нібито обіцяв Вашингтон, особисто спростував це.

По-друге, міф про те, що якщо Україна стане членом НАТО, Росія почне проти неї війну. Справа в тому, що Росія вперше завдала Україні військового удару саме тоді, коли Київ під тиском Москви ухвалив закон про нейтральний статус і не мав наміру вступати до НАТО.

«Навіть Генрі Кіссінджер, який тривалий час вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, щоб не провокувати РФ, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає», – написало видання.

Більше того, абсолютно очевидно, що Україна в НАТО була б набагато кращою гарантією безпеки для Росії, ніж Україна, яка діє повністю незалежно у відповідь на загрози з боку Кремля, вважає видання.

По-третє, міф про те, що Росія розпочала повномасштабну війну, тому що Україні було обіцяно членство в НАТО. Насправді тодішня адміністрація президента Джо Байдена була категорично проти запрошення України до НАТО, прикриваючись надуманим аргументом про корупцію.

«Росія розпочала війну, тому що хотіла – і досі хоче – знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність, а не тому, що боялася членства України в НАТО. Членство в НАТО є неприйнятним для Росії не тому, що воно їй загрожує, а тому, що воно ускладнює завдання знищення України та відновлення імперії», – зазначається в матеріалі.

Також йдеться про те, що членство України в НАТО, так само як і в Євросоюзі, стало б найяснішим сигналом для російської влади та суспільства про те, що Україна ніколи більше не стане частиною будь-якої версії російської імперії.

«Важко зрозуміти, чому це так складно усвідомити: нечленство України в НАТО не є метою Росії у війні. Це лише інструмент для досягнення її реальної мети – знищення України», – підкреслюється в матеріалі.

Участь українських військових у якості «червоної команди» в навчаннях НАТО – це лише один невеликий приклад того, як Україна може допомогти НАТО підготуватися до майбутньої конфронтації. Загартована в боях армія, українські оборонні технології та інновації – ось що може значно зміцнити НАТО, а не послабити його. І в міру формування європейського НАТО Україна може стати одним з його ключових членів.

Зазначається, що поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом для країн, які зараз особливо потребують українського досвіду та навичок, щоб бути готовими відбити агресію в сучасній війні з використанням безпілотників та роботизованих систем.

«П'ятий рік поспіль Україна є щитом Європи. Але насправді Україна заслуговує бути мечем Європи. І мечем НАТО», – підсумувало видання.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав на практиці виступають проти її членства.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

Читайте також

Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
25 березня, 11:18
З вини Будапешта не погоджено і 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу
20 березня, 18:51
Дефіцит чипів, спричинений стрімким зростанням попиту через розвиток штучного інтелекту та дата-центрів, уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
5 березня, 12:26
Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
1 березня, 15:15
Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Альона Гетьманчук розповіла про постачання зброї в Україну на тлі конфлікту на Близькому Сході
Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
6 березня, 20:10
Безпілотники атакували нафтогазове підприємство «Тихорецьк-Нафта»
Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї
12 березня, 04:22
Росія, ймовірно, передала Ірану та його союзникам рекомендації щодо управління безпілотниками
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
13 березня, 03:57
Нині триває 1488-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року
22 березня, 08:15

Соціум

Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
