США попрощаються з НАТО після війни в Ірані? Заява Рубіо

Іванна Гончар
Іванна Гончар
США попрощаються з НАТО після війни в Ірані? Заява Рубіо
Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу альянсу
фото: пресслужба НАТО

Раніше президент Дональд Трамп критикував союзників, називаючи їх «боягузами», а сам альянс – «паперовим тигром»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Про це він сказав в інтерв'ю Al Jazeera, пише «Главком».

Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.

«Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу, але при цьому нам відмовляють у праві на базування, коли це необхідно, – це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу», – заявив Рубіо.

Держсекретар також різко розкритикував окремі країни-члени НАТО за обмеження доступу до військових баз. 

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

До слова, американський лідер різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

