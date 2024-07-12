У Львові перепоховають прах Євгена Штендери, одного з останніх командирів УПА

Євген Штендера помер два роки тому – на 99-му році життя, у Канаді

Євген Штендера – сотник УПА, родом з Львівщини, який усе своє життя присвятив боротьбі за Україну

У суботу, 13 липня, у Львові в родинному гробівці перепоховають прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендеру, а також його доньки Софії. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Євген Штендера – сотник УПА, родом зі Львівщини, який усе своє життя присвятив боротьбі за Україну. Чоловік помер два роки тому – на 99-му році життя, у Канаді.

Коли і де відбудеться чин похорону

Чин похорону розпочнеться о 10:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховають прах Євгена Штендери та його доньки Софії у родинному гробівці на Личаківському кладовищі (поле №43).

«Євген Штендера був з великого покоління бандерівців, присвятивши все своє життя боротьбі за незалежну Україну. Був командиром середньої ланки в ОУН-УПА. Воював, не покладаючи рук – чи у лавах Організації Українських націоналістів, чи офіцером в Українській Повстанській армії, чи працюючи журналістом, чи будучи пізніше в еміграції в Канаді, де заснував багатотомне видання Літопису УПА і був відповідальним редактором до 2000 року. Ця людина – як згусток волі і енергії для боротьби за незалежну Україну. І в умовах сьогоднішньої російсько-української війни – це дуже важлива постать для вшанування і віддання йому останньої честі відповідного до військових традицій"», – зазначив кандидат історичних наук, президент фонду «Літопис УПА» Микола Посівнич.

Біографічна довідка

Євген Штендера (псевдоніми «Прірва», «Зоряний», «Нерв») – сотник Української повстанської армії (УПА), бібліотекар, публіцист і дослідник історії УПА.

Народився 2 січня 1924 року у селі Волиця Барилова Радехівського повіту (колишній Радехівський, а зараз – Червоноградський район на Львівщині).

Навчався у львівській українській гімназії, згодом у Радехові та Сокалі.

У 1940 році став членом Юнацтва ОУН.

З весни 1943 року боровся в лавах УПА на Волині, де проходив військові вишколи. Був військовим референтом у Радехівському повіті, надрайоновим Любачівського (Польща) надрайону, провідником Третьої (ІІІ) округи ОУН (Холмщина і Підляшшя). Був також командиром рейду УПА в Східну Пруссію (зима 1948 року).

З 1956 року емігрував з Німеччини до Канади.

На посаді відповідального редактора видавництва «Літопис УПА» та його видань працював 25 років (з 1975 до 2000 року). Є автором статтей про українське підпілля й історії про УПА, про радянську політику, економіку і суспільство, в більшості – українською мовою, а також у перекладі англійською і польською.

У 2010 році третій президент України Віктор Ющенко нагородив Євгена Штендеру Хрестом Івана Мазепи – за значний внесок у відродження національної, культурно-мистецької, духовної, архітектурної, військово-історичної спадщини, заслуги у державотворчій, дипломатичній, гуманістичній, науковій, просвітницькій та благодійній діяльності.

Євген Штендера помер у Канаді 23 серпня 2022 року, на 99-му році життя.

Нагадаємо, 7 червня у віці 90 років помер Василь Хомин. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Про це повідомляє Бориславська міська рада.

Також 10 травня 2023 року на 95-му році життя у Львові померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Пані Катерина протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку свого батька, Василя Бережанського, жінка допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.