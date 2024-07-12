Головна Світ Політика
search button user button menu button

На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення ППО та ЗСУ – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення ППО та ЗСУ – Зеленський
Єнс Столтенберг зауважив, що країни – члени НАТО ухвалили рішення про довгострокову підтримку України
фото: Офіс президента

Столтенберг казав, що НАТО засновує окреме командування для координації допомоги, яку отримує Україна

На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб отримати запрошення до НАТО.

«Ми маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО. Кожен крок наближає нас до членства. Ми робимо й робитимемо все, щоб настав той день, коли Україну запросять стати членом НАТО», – сказав Зеленський.

Водночас Столтенберг зауважив, що країни – члени НАТО ухвалили рішення про довгострокову підтримку України.

«Структура НАТО надає допомогу Україні у сфері безпеки та тренувань. НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини безпекової допомоги», – повідомив генсек.

Столтенберг додав, що Альянс засновує окреме командування для координації допомоги, яку отримує Україна.

«Союзники в НАТО зобов’язалися забезпечити мінімальний базовий рівень у 40 мільярдів євро військової допомоги для України впродовж наступного року та зберігати нашу підтримку України для її перемоги», – наголосив генеральний секретар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

Читайте також:

Теги: ЗСУ НАТО війна Володимир Зеленський Єнс Столтенберг системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сучасна українська армії поступово витравлює із себе пережитки радянщини
Хто потрібен армії? Бездумні «роботи» чи група кваліфікованих та відповідальних бійців
26 червня, 18:52
Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об'єктиви GoPro штурмовиків
Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс
13 червня, 20:13
Орбан повідомив, що на зустрічі вони зі Столтенбергом переглянули відносини між Угорщиною і НАТО
Угорщина не буде блокувати допомогу НАТО Україні, але є нюанс
12 червня, 14:05
Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу
Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви
18 червня, 19:11
Зеленський заслухав доповіді Шмигаля, Галущенка, Чернишова
У центрі уваги – енергетична безпека: Зеленський провів засідання Ставки
20 червня, 19:55
Президент України наголосив, що Шойгу та Герасимов є ключовими у російському військовому керівництві
Зеленський прокоментував ордер на арешт Шойгу та Герасимова
25 червня, 16:35
Підрозділ, в якому служив Олег, брав участь у звільненні Воскресенська, Снігурівки, знищував техніку окупантів у Херсонській області
Неодноразово виводив своїх солдатів з бою без втрат. Згадаймо Олега Перегуду
27 червня, 09:00
Аналітики проаналізували динаміку кількості бойових зіткнень з травня
Аналітики DeepState розповіли, як зросла інтенсивність боїв на фронті за два місяці
6 липня, 23:35
Пошук чи є штраф можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям
Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження
Вчора, 22:15

Політика

На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення ППО та ЗСУ – Зеленський
На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення ППО та ЗСУ – Зеленський
Шість країн не відвідають засідання Ради ЄС під час головування Угорщини
Шість країн не відвідають засідання Ради ЄС під час головування Угорщини
Планування вбивства гендиректора Rheinmetall: Столтенберг відреагував
Планування вбивства гендиректора Rheinmetall: Столтенберг відреагував
Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи
Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall – CNN
Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
21K
На Європу чекає нова кліматична катастрофа: британські учені з'ясували причину
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
11K
Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
9810
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
9187
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua