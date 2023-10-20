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ХАМАС і Путін мають спільну мету – звернення Байдена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС і Путін мають спільну мету – звернення Байдена
Байден переконує, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки
фото: Reuters

ХАМАС і Путін мають на меті знищити сусідню демократію

Президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Путіна у своєму зверненні щодо війни в Ізраїлі та Україні. Він заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. 

«ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони хочуть повністю знищити сусідню демократію», – зазначив президент США.

Байден пояснив, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, бо історія вчить, що коли терористи не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань.  

Президент США зазначає, якщо Сполучені штати Америки не допоможуть зупинити спрагу Путіна до влади та контролю в Україні, то він не зупиниться лише на Україні, а перейде до інших завоювань у Польщі або країнах Балтії.

Байден розповів, що підтримка Ізраїлю – це частина мети США побудувати краще майбутнє для Близького Сходу. 

Нагадаємо, президент Джо Байден провів своє звернення щодо війни в Ізраїлі та в Україні. Зокрема він анонсував виділення додаткових коштів для двох країн, назвавши допомогу розумною інвестицією.

Деталей щодо обсягу майбутнього бюджетного запиту розкрито не було, але вже сьогодні він направить офіційний запит до Конгресу.

Теги: Ізраїль путін ХАМАС

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