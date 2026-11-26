Сполучені Штати Америки відклали до 2027 року оприлюднення результатів перегляду своєї військової присутності в Європі. Раніше Вашингтон планував представити висновки шестимісячного аналізу до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Rapporteur, яке посилається на дипломатичні джерела.

Перегляд американської військової присутності в Європі ініціював очільник Пентагону Піт Гегсет. Однією з цілей є скорочення чисельності американського військового контингенту на континенті та зменшення обсягів військових ресурсів, які Вашингтон надає союзникам по НАТО.

Ініціатива є частиною політики Вашингтона щодо перерозподілу відповідальності за безпеку Європи між державами Альянсу. Американська адміністрація наполягає на тому, щоб європейські союзники брали на себе більшу частину оборонного навантаження.

Конкретні масштаби майбутніх скорочень та нова дата оприлюднення результатів перегляду наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що США переглянули плани масштабного скорочення військ у Європі. На позицію Вашингтона вплинули збільшення оборонних видатків європейських членів НАТО та стратегічне значення американської військової присутності в регіоні.

Також 2 листопада стало відомо, що європейські союзники США побоюються посилення тиску Дональда Трампа на НАТО. Серед можливих наслідків – скорочення американського військового контингенту та фінансування Альянсу.

Раніше NBC News повідомляло, що Пентагон розглядав сценарій виведення до 40 тис. американських військовослужбовців із Європи.