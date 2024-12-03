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Хто найбільший перебіжчик у Раді? Названо нардепа-рекордсмена

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто найбільший перебіжчик у Раді? Названо нардепа-рекордсмена
Народний депутат Антон Яценко став рекордсменом
фото: Слово і Діло

Рекордсмен за кількістю переходів – мажоритарник Антон Яценко

Антон Яценко, народний депутат IX скликання, став рекордсменом за кількістю переходів між політичними фракціями та групами у Верховній Раді. Про це свідчать дані дослідження «Чесно».

На початку своєї каденції Яценко працював у складі фракції «Батьківщина». Пізніше він долучився до депутатської групи «За майбутнє». Однак і тут його перебування не було тривалим, як свідчать дані руху «Чесно»: депутат у різні періоди ставав позафракційним, щоразу залишаючи попередні об’єднання.

Найбільший перетік кадрів у Раді відбувся навесні 2022 року. Це сталося після заборони політичної партії ОПЗЖ. Попри це, ексчлени фракції залишилися працювати у парламенті, певний час перебуваючи серед позафракційних. Пізніше вони утворили дві нові депутатські групи – «Платформа за життя та мир» і «Відновлення України».

Нагадаємо, що Верховна Рада IX скликання увійшла в історію українського парламентаризму низкою рекордів. Це скликання розпочало роботу у 2019 році з наймолодшим депутатським складом та на 80% оновленим корпусом. Наймолодший народний депутат України Святослав Юраш на момент обрання мав лише 23 роки, тоді як найстарший, Юлій Іоффе, народився у 1940 році.

Як повідомлялося, за час роботи дев'ятого скликання Верховної Ради парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Народні депутати почали частіше не голосувати та не з'являтись у парламенті з різних причин після початку повномасштабного вторгнення.

Також за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 76 голосувань за призначення на посади та 47 – за звільнення й відставки. Понад 96% цих кадрових рішень отримали необхідну підтримку нардепів.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада політика Антон Яценко За майбутнє

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