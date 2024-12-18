Європарламент зустрів президентку Грузії оваціями (відео)

Зурабішвілі заявила, що «Грузинська мрія» використала на виборах «чорні гроші» та інші методи, щоб незаконно здобути перемогу

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона заявила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«Правляча партія («Грузинська мрія») стала на російський шлях і демонструє поведінку, ніби хоче рухатися у бік Європи… Це вирішальний момент, тому що найближчими днями та місяцями ми дійсно відчуваємо себе у 1921 році, і події повторюються. Ймовірно, це пояснює мужність, з яким сьогодні народ Грузії реагує на те, що відбувається, – глибокий відкат, що стосується їхнього майбутнього, їхньої свободи та незалежності», – сказала Зурабішвілі.

Виступ президентки Грузії Європарламент зустрів оваціями.

Президент Грузії також торкнулася теми фальсифікації виборів, заявивши, що «Грузинська мрія» використала на виборах «чорні гроші» у розмірі 600 млн ларі, а також інші методи, щоб незаконно здобути перемогу.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися щодо необхідності призупинення безвізового режиму для грузинських чиновників, які мають дипломатичні паспорти, після придушення в Грузії проєвропейських протестів.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.