Європарламент зустрів президентку Грузії оваціями (відео)
Зурабішвілі заявила, що «Грузинська мрія» використала на виборах «чорні гроші» та інші методи, щоб незаконно здобути перемогу
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона заявила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».
«Правляча партія («Грузинська мрія») стала на російський шлях і демонструє поведінку, ніби хоче рухатися у бік Європи… Це вирішальний момент, тому що найближчими днями та місяцями ми дійсно відчуваємо себе у 1921 році, і події повторюються. Ймовірно, це пояснює мужність, з яким сьогодні народ Грузії реагує на те, що відбувається, – глибокий відкат, що стосується їхнього майбутнього, їхньої свободи та незалежності», – сказала Зурабішвілі.
Виступ президентки Грузії Європарламент зустрів оваціями.
Президент Грузії також торкнулася теми фальсифікації виборів, заявивши, що «Грузинська мрія» використала на виборах «чорні гроші» у розмірі 600 млн ларі, а також інші методи, щоб незаконно здобути перемогу.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися щодо необхідності призупинення безвізового режиму для грузинських чиновників, які мають дипломатичні паспорти, після придушення в Грузії проєвропейських протестів.
Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.
Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.
Читайте також:
- У Грузії знання державної мови більше не буде обов'язковим для держслужбовців: зміни до закону
- Грузинський доброволець розповів, як Росія використає Грузію у війні проти України
- Грузинський доброволець Ладо Гамсахурдія: Наше завдання – звільнити весь Кавказ від російської окупації
- Литва ввела санкції проти 17 політиків і чиновників Грузії: список
Коментарі — 0