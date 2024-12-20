Шольц планує візит до Москви з мирною місією – Der Spiegel

Експерти вважають, що успішна миротворча діяльність Шольца може суттєво зміцнити його позиції та допомогти зберегти посаду канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Москву з мирною місією. Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на джерела з комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу.

Видання пише, що Шольц, ймовірно, прагне використати можливість для примирення між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг перед достроковими парламентськими виборами, запланованими на 23 лютого.

На сьогодні соціал-демократична партія Шольца поступається блокові ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца за результатами опитувань. Однак дії канцлера, спрямовані на зменшення напруженості у війні, такі як відмова передавати Україні ракети Taurus і телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, знайшли підтримку у більшості виборців.

Експерти вважають, що успішна миротворча діяльність Шольца у найближчі два місяці може суттєво зміцнити його позиції та допомогти зберегти посаду канцлера.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години.

До слова, під час візиту до Києва німецький федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Шольц заявив, що підтримка України продовжуватиметься, а Німеччина буде поруч з українським народом.