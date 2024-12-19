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Суперниця Шольца закликала Німеччину до виходу країни із Євросоюзу – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Суперниця Шольца закликала Німеччину до виходу країни із Євросоюзу – Bloomberg
Аліса Вайдель, перспективний кандидат у канцлери від ультраправої партії Німеччини, відзначилась суперечливими заявами
фото із відкритих джерел

Суперниця Шольца Аліса Вайдель засуджує «соціалістичну» політику ЄС

Німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) закликає Німеччину вийти з Євросоюзу через нібито негативний вплив ЄС на економіку. Про це пише агентство Bloomberg.

«У своїй передвиборчій платформі на позачергових виборах 23 лютого АдГ закликає до виходу Німеччини з ЄС та єврозони, що ознаменувало б серйозне зрушення в політиці Німеччини», – йдеться у повідомленні видання.

У бесіді з Bloomberg кандидат від АдГ на посаду канцлера Німеччини Аліса Вайдель розкритикувала Європейський союз за руйнування автомобільної промисловості країни та запропонувала перетворити блок на зону вільної торгівлі.

«Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія», – наголосила вона.

Автомобільний сектор Німеччини, за її словами, був «обдурений» забороною ЄС на продаж нових транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

45-річна Аліс Вайдель, співголова ультраправої «Альтернативи для Німеччини» була офіційно висунута партією як кандидатка на посаду канцлера. Партія «АдГ» вперше номінує кандидата на посаду канцлера в 11-річній історії партії, і, як наголосила Вайдель, це відображає той факт, що «ми – друга за силою партія в країні та отримуємо право на уряд».

Нагадаємо, економіка Німеччини наближається до точки неповернення. Економічні показники Німеччини за кілька років впали. Високі витрати на енергоносії та падіння експорту зробили німецькі домогосподарства біднішими. Економіка ФРН нині на 5% менша, ніж вона була б, якби не пандемія.

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Теги: Європейський союз політика Що буде з Євросоюзом торгівля Європа Німеччина

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