Трамп упевнений, що Путін не стане з ним жартувати під час переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну
фото: The White house/Facebook

Трамп додав, що вважає головною метою зустрічі з Путіним пошук шляхів досягнення миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час особистої зустрічі не наважиться поводитися з ним легковажно. Про це він сказав у розмові з журналістами, передає «Главком».

На запитання, чи підготував Кремль «сильну позицію» перед завтрашніми переговорами, Трамп відповів, що очікує від Путіна готовності до домовленостей.

«Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну. Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Якби я не займав цю посаду, він би, на мою думку, з куди більшим бажанням пішов на повне вторгнення. Але я президент, і він не збирається зі мною жартувати», — наголосив американський лідер.

Трамп додав, що вважає головною метою зустрічі пошук шляхів досягнення миру, хоча подробиць своєї стратегії не розкрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

