Фінляндія вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінські збройні сили отримали «зелене світло» на інтеграцію мінних загороджень у свою оборонну доктрину

Уряд Фінляндії офіційно оголосив про припинення членства країни в Оттавській конвенції. Це рішення повертає фінській армії право використовувати, виробляти та накопичувати протипіхотні міни для захисту своїх кордонів. Про це пише «Главком».

Основним аргументом Фінляндії став радикальний перегляд безпекової архітектури Європи. Фінська влада відкрито заявляє, що повномасштабна агресія Росії проти України довела необхідність використання всіх доступних засобів стримування для забезпечення національної оборони.

Незважаючи на вихід із конвенції, Фінляндія зобов'язалася продовжувати фінансування міжнародних програм із розмінування та підтримувати ініціативи щодо допомоги жертвам мін у світі.

Фінляндія приєдналася до Оттавської конвенції у 2012 році, проте дискусії про повернення мін активізувалися одразу після вторгнення РФ в Україну та вступу країни до НАТО.

Нагадаємо, вперше з періоду Холодної війни Польща розпочинає масове виготовлення протипіхотних мін для зміцнення оборонних рубежів на сході країни. Як повідомляє Reuters, цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит», спрямованої на захист кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Загальна протяжність укріплень, які планує звести Варшава, становить близько 800 км. Державне підприємство Belma, що забезпечує польську армію мінно-вибуховим озброєнням, має амбітні плани випустити від 5 до 6 млн мін різних модифікацій.

До слова, на міжнародній конференції в Хорватії військові експерти, політики та журналісти з усієї Європи, Африки та Близького Сходу закликали переглянути Оттавську конвенцію 1997 року. Вона забороняє використання протипіхотних мін.

Дводенний захід «Переосмислення Оттавської конвенції 2025» зібрав фахівців з більш ніж 15 країн. Вони заявили, що договір, задуманий в епоху оптимізму після закінчення холодної війни, більше не відповідає реаліям гібридної війни, асиметричних конфліктів і відновленої практики збройної агресії для захоплення територій.