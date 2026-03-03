Головна Світ Політика
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Військове керівництво США наразі не розголошує імена загиблих

Центральне командування Збройних сил США підтвердило збільшення втрат особового складу в межах військової кампанії проти Ірану. Про це пише «Главком».

За офіційними даними, загальна кількість загиблих американських військовослужбовців досягла шести осіб. Це стало відомо після того, як пошукові групи виявили останки двох бійців, які раніше вважалися зниклими безвісти на одному з об'єктів, що зазнав удару на початковому етапі конфлікту.

На даний момент активна фаза бойових дій продовжується. Військове керівництво США наразі не розголошує імена загиблих, дотримуючись процедури сповіщення близьких родичів, що передбачає дотримання 24-годинної паузи перед публікацією особистих даних.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа вважає, що цілей операції проти Ірану можна досягти без наземних сил, і зазначив, що найважчі удари ще попереду. 

«Зараз ми не готові до наземних військ, але, очевидно, президент має такі варіанти. Він ніколи нічого не виключає», – сказав він журналістам. 

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря. 

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент. 

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру. 

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

