Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними

Посол США в ООН Майк Вольц зазначив, що удари США по Ірану спрямовані на досягнення конкретних і стратегічних цілей

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Міжнародна спільнота давно підтвердила простий і необхідний принцип: Іран не може мати ядерної зброї. Цей принцип – не питання політики, це питання глобальної безпеки, і з цією метою Сполучені Штати цього місяця вживають жахливих заходів», – сказав Вольц.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

«Операція «Епічна лють» спрямована на досягнення конкретних і стратегічних цілей: ліквідацію ракетних можливостей, що загрожують союзникам, знищення військово-морських активів, що використовуються для дестабілізації міжнародних вод, та зрив механізму, який озброює маріонеткових ополченців, а також на те, щоб іранський режим ніколи, ніколи не міг погрожувати світу ядерною зброєю», – додав він.

«Дипломатія не може бути успішною там, де немає справжнього бажання припинити агресію, де немає справжнього партнера для миру», – сказав Вольц.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.