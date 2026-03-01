Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
фото з відкритих джерел

Посол США в ООН Майк Вольц зазначив, що удари США по Ірану спрямовані на досягнення конкретних і стратегічних цілей

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Міжнародна спільнота давно підтвердила простий і необхідний принцип: Іран не може мати ядерної зброї. Цей принцип – не питання політики, це питання глобальної безпеки, і з цією метою Сполучені Штати цього місяця вживають жахливих заходів», – сказав Вольц.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

«Операція «Епічна лють» спрямована на досягнення конкретних і стратегічних цілей: ліквідацію ракетних можливостей, що загрожують союзникам, знищення військово-морських активів, що використовуються для дестабілізації міжнародних вод, та зрив механізму, який озброює маріонеткових ополченців, а також на те, щоб іранський режим ніколи, ніколи не міг погрожувати світу ядерною зброєю», – додав він.

«Дипломатія не може бути успішною там, де немає справжнього бажання припинити агресію, де немає справжнього партнера для миру», – сказав Вольц.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Читайте також:

Теги: США Іран ООН війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
6 лютого, 01:57
22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру
Перше засідання Ради миру Трампа: скільки країн підтвердили участь
19 лютого, 04:44
З-під завалів вилучено тіла двох загиблих
Удар по Харківщині: загинули жінка й дитина, є постраждалі (фото)
9 лютого, 07:20
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45
Вашингтон назвав ініціативу ЄС «купуй європейське» протекціонізмом
США та ЄС посварилися через оборонні закупівлі
20 лютого, 16:41
Трамп: США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею ракетну промисловість Тегерану
Іранський режим загрожує США – Трамп
Вчора, 09:53
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих
27 лютого, 21:28
Трамп заявив, що Куба має великі проблеми
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
27 лютого, 20:44
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вижив після американо-ізраїльської атаки
Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан
Вчора, 17:35

Політика

Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Смерть верховного лідера Ірану, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua