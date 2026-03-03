Головна Світ Політика
«Хезболла» відновила боротьбу. CNN пояснив, чому цього чекав Ізраїль

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: wilsoncenter.org

Ізраїльська армія, після атаки «Хезболли», отримала підстави для переходу до повномасштабних операцій

Ліванське угруповання «Хезболла» офіційно втрутилося у військове протистояння між Ізраїлем, США та Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У понеділок, 2 березня, бойовики здійснили масований запуск ракет та безпілотників по військовій базі на півночі Ізраїлю. Представники організації назвали цю атаку актом помсти за ліквідацію іранського духовного лідера аятоли Алі Хаменеї. Попри заяви ізраїльської сторони про відсутність серйозних руйнувань та успішне перехоплення снарядів, цей інцидент радикально змінив ситуацію в регіоні.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам уже встиг засудити дії угруповання, назвавши їх безвідповідальними, та офіційно заборонив «Хезболлі» вести будь-яку військову діяльність. Проте це не зупинило ескалацію. Ізраїльська армія, яка протягом останніх місяців регулярно завдавала точкових ударів по ліванській території через порушення умов перемир'я, тепер отримала підстави для переходу до повномасштабних операцій. Раніше офіційний Бейрут отримував попередження, що будь-яке втручання бойовиків призведе до ударів по критичній інфраструктурі країни.

Відповідь Тель-Авіва була миттєвою та жорсткою. Речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що «Хезболла» заплатить високу ціну за відкриття вогню. Лише за ранок понеділка внаслідок ізраїльських авіаударів по Бейруту та півдню Лівану загинула щонайменше 31 людина, ще близько 150 отримали поранення. На тлі цих подій Ізраїль оголосив про мобілізацію 100 тисяч резервістів, значну частину яких направлять саме на північний кордон.

Наразі військове керівництво Ізраїлю не підтверджує, але і не виключає можливості проведення наземної операції в Лівані. Поки армія проводить оцінку ситуації та утримує стратегічні спостережні пункти вздовж кордону, офіційні речники попереджають, що у разі подальшої ескалації з боку «Хезболли» бойові дії можуть затягнутися на багато тижнів.

Як відомо, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння. 

Зазначається, що військовим і цивільному населенню слід бути готовими до напружених і непростих днів.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

За словами Каца, рішення було ухвалене після нічного обстрілу Ізраїлю ракетами та безпілотниками з боку ліванського угруповання.

