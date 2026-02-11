CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна

Протягом багатьох років Трамп дотримувався позиції повної необізнаності, але нові докази свідчать про інше

Оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна. Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Протягом багатьох років Дональд Трамп дотримувався позиції повної необізнаності. Коли стало відомо, що спільниця Епштейна Гіслейн Максвелл вербувала жертв прямо з його резиденції Мар-а-Лаго, Трамп запевняв, що «гадки не мав» про подібні речі.

Проте виявлений документ ФБР від 2019 року малює іншу картину. У ньому описана розмова Трампа з шерифом Палм-Біч, що відбулася ще у 2006 році. Тоді майбутній президент фактично підтвердив, що знав про схильності Епштейна, заявивши поліції, що він радий розслідуванню, адже «всі знали, чим той займається». Крім того, з’ясувалося, що Трамп був одним із перших, хто зателефонував у поліцію, коли дізнався про справу, що вказує на його пильну увагу до ситуації ще 20 років тому.

Особливу увагу аналітики приділяють ролі директора ФБР Кеша Пателя. Під час слухань у Конгресі він стверджував, що ім'я Трампа згадується у справах Епштейна менше 100 разів, а жодних доказів причетності інших осіб до торгівлі людьми немає.

Реальність виявилася іншою:

прізвище Трампа фігурує в документах понад 1000 разів. Хоча частина з них є дублікатами, розрив із офіційно озвученою цифрою є величезним.

адміністрація намагалася приховати імена шести осіб, стверджуючи, що захищає лише жінок-жертв. Однак після зняття редакційних правок з’ясувалося, що серед прихованих імен були чоловіки, яких слідство вважало ймовірними «співучасниками».

Скандал зачепив і міністра торгівлі Говарда Латніка. Він публічно заявляв, що припинив будь-яке спілкування з Епштейном ще у 2005 році, називаючи його «огидним». Проте розсекречені файли доводять, що Латнік неодноразово шукав зустрічі з фінансистом після цієї дати. Більше того, у 2012 році він разом із сім’єю та нянями відвідував приватний острів Епштейна, який у ЗМІ називають центром його злочинної мережі. На пряме запитання в Конгресі Латнік визнав цей факт, але не зміг пояснити мету візиту.

Документи свідчать про системну спробу адміністрації Трампа применшити масштаб зв’язків президента та його оточення з Епштейном. Хоча наявність імені у файлах не є прямим доказом злочину, масові розбіжності між публічними заявами посадовців та архівними даними вказують на навмисне введення суспільства в оману щодо однієї з найгучніших справ про торгівлю людьми в історії США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

Як відомо, соратниця фінансита, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл відмовилася відповідати на запитання під час слухань у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників США.

Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе. Голова комітету, республіканець Джеймс Комер, назвав ситуацію «вкрай розчаровуючою».

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.