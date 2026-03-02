Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
Трамп заявив, що США дають прочуханку Ірану
фото: Reuters

Президент США не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану

Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря. Як повідомляє «Главком», про це він сказав 2 березня у коментарі The New York Post.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент. 

Також у своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану Трамп заявив, що Штати «ще навіть не почали» і велика хвиля атак ще попереду. 

Трамп також заявив, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки – Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам.

Очільник Білого дому також підкреслив, що США «дають прочухана Ірану, все йде дуже добре».

При цьому він додав, що у Сполучених Штатів «найкращі збройні сили у світі, і вони їх використовують».

Зауважимо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що зараз в Ірані немає американських військ.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру. 

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: Хезболла США війна Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
7 лютого, 11:56
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони
7 лютого, 11:35
У 2023 році Зіядзаде став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії.
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
5 лютого, 12:21
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
20 лютого, 07:14
Президент Австрії визначив пріоритетом модернізацію військової підготовки
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
18 лютого, 19:57
24 лютого у Женеві мають відбутися переговори між представниками США, Росії та Китаю щодо контролю над ядерними озброєннями
Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори
24 лютого, 01:59
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Сьогодні, 00:26
Уряд Іспанії заявив, що бази не можуть бути використані для операцій, які не відповідають Статуту ООН
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
Сьогодні, 16:14

Політика

Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua