Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану

Президент США не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану

Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря. Як повідомляє «Главком», про це він сказав 2 березня у коментарі The New York Post.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.

Також у своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану Трамп заявив, що Штати «ще навіть не почали» і велика хвиля атак ще попереду.

Трамп також заявив, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки – Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам.

Очільник Білого дому також підкреслив, що США «дають прочухана Ірану, все йде дуже добре».

При цьому він додав, що у Сполучених Штатів «найкращі збройні сили у світі, і вони їх використовують».

Зауважимо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що зараз в Ірані немає американських військ.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.