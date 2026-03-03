З початку війни в Ірані загинуло понад 700 мирних жителів

Люди та рятувальники працюють після удару Ізраїлю по школі в Мінабі, Іран, 28 лютого

Понад 900 цивільних осіб отримали поранення

За даними американського інформаційного агентства правозахисників (HRANA), з початку війни в Ірані в суботу загинуло понад 700 людей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Станом на понеділок по обіді за східним часом, в Ірані загинуло щонайменше 742 цивільних особи, включаючи 176 дітей, повідомляє HRANA. Понад 900 цивільних осіб отримали поранення. За останні 24 години загинуло щонайменше 85 осіб, повідомила організація, і вона перевіряє ще сотні повідомлень про смертельні випадки.

За даними групи, за останні 24 години також надходять повідомлення про пошкодження релігійних будівель та житлових будинків. Серед них мечеть у Караджі, місті поблизу Тегерана, кілька житлових будівель, офіс губернатора на півдні столиці та пірс Шахід Бахонар у Бандар-Аббасі в Ормузькій протоці. Іран також заявив про пошкодження лікарень у Тегерані.

Серед військових цілей, за які зазнали ударів протягом останніх 24 годин, є штаб-квартира командування правоохоронних органів Курдистану та командний центр прикордонної охорони Курдистану в західному місті Санандадж. Також пошкоджено авіабазу в Ісфахані та армійську базу в Тегерані.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.