Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
фото: Дональд Трамп/Truth Social

Демократи заявили про расистський підтекст публікації, Білий дім відкинув звинувачення

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social відеоролик, у якому колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель зображені у вигляді двох мавп у джунглях, що спричинило різку реакцію з боку демократів. Про це повідомляє «Главком».

У ролику тривалістю трохи більше ніж хвилина стверджується, що машини для підрахунку голосів нібито сприяли фальсифікаціям на президентських виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден. У певний момент відео про вибори переривається епізодом з усміхненими обличчями Бараком і Мішель Обамами, накладені на мавп, після чого ролик знову повертається до теми виборів.

Під час появи подружжя Обам у відео звучить пісня The Lion Sleeps Tonight з мультфільму «Король Лев». Сам ролик подано без додаткових пояснень з боку Трампа.

Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп фото 1
фото: Дональд Трамп/Truth Social

Публікацію президента США різко розкритикували представники Демократична партія США, членом якої є Барак Обама. Зокрема, в офісі губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома заявили: «Огидна поведінка президента. Кожен республіканець має засудити це. Зараз».

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула звинувачення в расизмі. За даними CNN, вона заявила, що відео є фрагментом інтернет-мему, в якому Дональда Трампа зображено «царем джунглів», а демократів у вигляді персонажів мультфільму «Король Лев».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, «зробив дуже багато добра».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Барак Обама США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп попередив про намір отримати Гренландію «легким або важким шляхом»
Трамп попередив про намір отримати Гренландію «легким або важким шляхом»
10 сiчня, 00:58
Європейські уряди активно шукають стратегії реагування на потенційні зазіхання зі сторони США
Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США – The Economist
16 сiчня, 04:59
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
21 сiчня, 03:28
Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
28 сiчня, 09:37
Єврокомісар з питань енергетики пояснив, що наміри Трампа щодо найбільшого острова світу стали «тривожним сигналом» для ЄС
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
29 сiчня, 09:47
На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
1 лютого, 03:49
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
2 лютого, 05:46
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
Готтумуккала невдовзі після призначення сам просив спеціальний дозвіл на використання ChatGPT
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
28 сiчня, 19:58

Політика

Опозиція Словаччини зібрала 350 тисяч підписів за дострокові вибори
Опозиція Словаччини зібрала 350 тисяч підписів за дострокові вибори
Невідомий дрон знайшли поблизу села на півночі Молдови
Невідомий дрон знайшли поблизу села на півночі Молдови
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту»
Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп
Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп
ОБСЄ озвучила Україні та Росії три блоки пропозицій
ОБСЄ озвучила Україні та Росії три блоки пропозицій

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua