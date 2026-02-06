Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп

Демократи заявили про расистський підтекст публікації, Білий дім відкинув звинувачення

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social відеоролик, у якому колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель зображені у вигляді двох мавп у джунглях, що спричинило різку реакцію з боку демократів. Про це повідомляє «Главком».

У ролику тривалістю трохи більше ніж хвилина стверджується, що машини для підрахунку голосів нібито сприяли фальсифікаціям на президентських виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден. У певний момент відео про вибори переривається епізодом з усміхненими обличчями Бараком і Мішель Обамами, накладені на мавп, після чого ролик знову повертається до теми виборів.

Під час появи подружжя Обам у відео звучить пісня The Lion Sleeps Tonight з мультфільму «Король Лев». Сам ролик подано без додаткових пояснень з боку Трампа.

фото: Дональд Трамп/Truth Social

Публікацію президента США різко розкритикували представники Демократична партія США, членом якої є Барак Обама. Зокрема, в офісі губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома заявили: «Огидна поведінка президента. Кожен республіканець має засудити це. Зараз».

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула звинувачення в расизмі. За даними CNN, вона заявила, що відео є фрагментом інтернет-мему, в якому Дональда Трампа зображено «царем джунглів», а демократів у вигляді персонажів мультфільму «Король Лев».

